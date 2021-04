‘Friends’ mag dan wel dateren van de jaren negentig, dat betekent niet dat de serie sindsdien aan populariteit heeft moeten inboeten. Integendeel. De merchandise in ‘Friends’-thema schiet tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond en bovendien werd er onlangs een reboot ingeblikt, die hopelijk zo snel mogelijk op het kleine scherm verschijnt.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de voormalige hoofdrolspelers uit de serie een grote aanhang hebben op sociale media. Fans willen nu eenmaal op de hoogte blijven van hun avonturen en de acteurs blikken nog regelmatig terug op hun ‘Friends’-jaren.

Keukenkastjes

Een populaire challenge op sociale media is de vraag op welk van de zes personages je het meeste lijkt: Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler of Joey. En ook de acteurs zelf geven maar al te graag antwoord op die vraag. Actrice Courteney Cox, die Monica Geller vertolkte in de serie, maakte er weinig woorden aan vuil in een filmpje op Instagram. Ter illustratie trok ze gewoon haar keukenkastjes open, die tot in de puntjes opgeruimd blijken. Ze sluit het clipje af met de woorden: “Ik weet het.” Wij zijn alvast benieuwd of Courteney ook een geheim rommelkot heeft.

