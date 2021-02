The Academy heeft de shortlist voor de negen Oscarcategorieën bekendgemaakt, waaronder die voor ‘Beste Song’. In het gezelschap van Mary J. Blige, John Legend, Diane Warren en Janelle Monae vertoeven Sacha en diens grote broer Erran Baron Cohen met ‘Wuhan Flu’ uit ‘Borat 2’.

Vorige week nog werd ‘Borat Subsequent Moviefilm’ genomineerd voor drie Golden Globes, en deze week volgde weer goed nieuws voor Sacha Baron Cohen, bekend om zijn typetjes Borat en Ali G. De Britse komiek maakt zowaar kans op een Oscar, want hij staat op de shortlist in de categorie ‘Beste Song’.

Vraag-antwoordspel

De song werd opgenomen als een soort vraag-antwoordspel tussen Baron Cohen (die onder de alias ‘Country Dave’ optrad) en een pro-Trump publiek op een rechtse bijeenkomst in de Verenigde Staten. Het lied is zo’n negen minuten lang en heeft bluegrassvibes.

Een greep uit de ‘poëtische’ lyrics: “USA is the best / We don’t need no COVID test / WHO, what we gonna do? / Chop ’em up like the Saudi’s do!”

Als de song effectief genomineerd wordt voor een Oscar, bestaat de kans dat het lied opgevoerd wordt tijdens de Oscaruitreiking op 25 april. De Oscarnominaties worden op 15 maart aangekondigd.

