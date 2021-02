De populaire Nederlandse knikkershow ‘Marble Mania’ krijgt een Belgische versie. Op VTM zullen binnenkort bekende Vlamingen het in verschillende teams tegen elkaar opnemen in een knikkerwedstrijd.

Het doel van de race is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een goed doel. Welke BV’s zullen deelnemen aan het programma is nog niet bekend. Het is ook nog niet geweten wie het programma zal presenteren. In Nederland lokt ‘Marble Mania’ elke week meer dan een miljoen mensen.

