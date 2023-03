Candice uit ‘Blind Getrouwd’ na onderonsje met Marijn: «Dit voelt heel goed»

Een foto waarop Candice Martens en Marijn Lenaerts alweer samen genieten van het leven doet hun volgers hopen dat het toch weer iets zou worden tussen de twee. «Ik vind dat je altijd je gevoel moet volgen», legt Candice uit.

Twee jaar geleden werden Candice Martens (33) en Marijn Lenaerts (39) aan elkaar gekoppeld in ‘Blind Getrouwd’. Het bleek meteen een topmatch, want ze bleven (als enige koppel toen) na het experiment getrouwd. Een jaartje later gingen ze samenwonen in Binkom, maar nog een jaar later besloten ze elk hun eigen weg te gaan.

Enthousiaste volgers

Toch blijven ze als vrienden regelmatig afspreken met elkaar. Ook nu deelden ze weer een foto van een gezellig etentje samen. Hun volgers zien toch iets meer dan vriendschap alleen. «Jullie passen zo goed samen», «Jullie zijn geen koppel meer, maar kunnen niet zonder elkaar? Dat zegt toch genoeg?», en «Probeer het nog eens alsjeblieft», klinkt het massaal in de reacties.

Ook Candice is op de hoogte van dergelijke reacties. «Dat heb ik ook gelezen, ja. De reacties zijn superlief. En ja, er zijn precies veel mensen die het leuk zouden vinden om ons terug samen te zien als koppel. We hebben dan ook heel veel geweldige momenten beleefd, Marijn en ik. Dat is zo», vertelt ze in TV Familie.

Gevoel volgen

Maar of ze ooit nog een koppel zullen worden? «Kijk, ik vind dat je altijd je gevoel moet volgen. Wij zijn nu vrienden en dit voelt heel goed. Beter zelfs dan voordien. Wij zijn niet van plan om weer een koppel te vormen», klinkt het.

Een andere prins op het witte paard is er ook (nog) niet, al staat ze er wel voor open. «Ik ben nog niet op date geweest, maar ik hou de optie om iemand te leren kennen open. Ik zie wel wat er komt. Ik ben gelukkig met mijn twee katjes en mis nog niet meteen een derde persoon in mijn leven», besluit ze.





