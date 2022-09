Britney Spears poseert halfnaakt. Fans reageren verdeeld: “Ze heeft weer aandacht nodig!” (foto’s)

Britney Spears is de laatste tijd weer meer dan aardig actief op Instagram.

Doorgaans maken haar 42 miljoen volgers daar niet zo’n punt van. Maar recent pakte ze uit met enkele foto’s waarop ze, wederom, halfnaakt poseert. Tussen de vele positieve reacties valt het ook op dat er behoorlijk wat kritiek komt op Britney…

“Ze heeft weer aandacht nodig!”

“Prachtig”, klinkt het positief. “Heel mooi”, gaat een fan verder. “Een mooie vrouw”, besluit een ander nog. Maar niet iedereen is even blij met de nieuwe lading foto’s. “Ze kan er maar niet mee stoppen”, zucht een volger. “Ze heeft weer aandacht nodig”, lezen we. “Wat is het nut van al die naaktbeelden?”, vraagt een laatste zich nog af. Kijk maar… En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.

Foto: Instagram