Op Instagram deelt Laura Lieckens een prachtige foto en zet ze er een woordje uitleg bij.

Zo zien we Laura nog eens in haar mooie trouwkleed. “Een jaar geleden werden de deelnemers van ‘Blind Getrouwd 2020’ bekendgemaakt, waaronder ik”, opent ze.

“Hoewel ik de afloop al wist, was het spannend afwachten wat half Vlaanderen van ons avontuur vond”, gaat ze verder. “Ik heb zeker geen spijt van mijn deelname”, laat Laura nadrukkelijk weten.

“Vlaanderen was heel hard voor mij”

Over Laura’s deelname werd destijds al uitvoerig gesproken. “Al was Vlaanderen heel hard voor mij. Want nee, een momentopname is niet het hele verhaal! Eerst waren er tranen, maar kijk nu een jaar later sta ik steviger in mijn schoenen dan ooit tevoren en worden er de laatste puntjes op de i gezet van mijn boek, een boek over de inpakt van sociale media. Awel ja, ik durf het te zeggen. Ik ben trots op mezelf”, klinkt het.

Afsluiten doet ze met een duidelijke boodschap voor de deelnemers van de nieuwe editie. “Alvast heel veel succes aan de nieuwe garde. En geniet ten volle! ♥️”, besluit ze.

