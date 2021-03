Rosanna Voorwald heeft op Instagram een behoorlijk apart verzoek van een fan gedeeld. Ze reageerde erop met een knipoog.

Wie ‘Temptation Island’ al enkele jaren volgt, kent zeker en vast Rosanna Voorwald (28) en haar vriend Niels van der Zanden (31) nog. Hij liet zich verleiden door de charmes van verleidster Parastoo terwijl Rosanna bezweek voor spierbundel Alex. Uiteindelijk kwam alles toch weer goed tussen het koppel en zijn ze tot op de dag van vandaag nog samen.

Spugen in gezicht

Haar passage in het verleidingsprogramma is echter blijven nazinderen. Rosanna krijgt immers nog steeds verzoekjes van verschillende fans. Het ene voorstel is al wat gekker dan het andere, maar wat ze onlangs aangeboden kreeg, slaat toch alles. Een man vroeg haar het volgende: “Wil je alsjeblieft in mijn gezicht spugen als ik je er geld voor geef? Lijkt me echt een kick”, lezen we op haar Instagram. “Ik wil je wel een knal tegen je harses geven. Ook goed?”, knipoogt Rosanna.

Naaldhakken

De man blijft aandringen en benadrukt dat hij het meent. “Ik wil echt door jou vernederd worden”, klinkt het. “Voor 3.000 euro wil ik wel in je gezicht spugen”, reageert ze. “Oké, afgesproken. Lukt volgende week?”, vraagt hij haar. “Mag ik ook op je staan met naaldhakken en springen?”, antwoordt Rosanna. “Super graag”, reageert de fan.

Instagram Stories / @rosannavoorwald

