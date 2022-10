‘BGT’-jurylid Amanda Holden toont haar tepel voor een fractie van een seconde: “Perfecte marketing!” (video/foto)

Met zo’n 1.8 miljoen volgers op Instagram mag Amanda Holden, die we kennen als jurylid bij ‘Britain’s Got Talent’, zich gerust een influencer noemen.

Soms maakt ze op haar Instagram-pagina dan ook reclame. Dat was recent, met onderstaand filmpje, wederom het geval. Zo zien we hoe de dame deze keer een shampoo in de kijker zet. Maar haar fans zijn duidelijk met iets anders bezig…

“Perfecte marketing!”

Eerst zien we Amanda Holden in badjas verschijnen. Nadien maakt ze een ‘vlotte overgang’ naar een prachtige jurk. Maar tijdens die overgang toont ze blijkbaar een fractie van een seconde haar tepel. En dat was haast niemand ontgaan, als we de vele reacties even lezen.

“Perfecte marketing”, klinkt het. “Hebben ze voor die nipple slip extra moeten betalen?”, vraagt iemand anders zich nog af. “Mooie jurk, maar de overgang had misschien iets… voorzichtiger moeten zijn”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen. Wel nog even dit: onderstaande beelden zijn lichtjes pikant van aard.