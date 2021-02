‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden praat in een interview openhartig over haar seksleven. Zo herinnert ze zich haar eerste keer maar al te goed, maar niet omdat het zo goed was…

De knappe radiopresentatrice mocht vandaag 50 kaarsjes uitblazen. Naar aanleiding daarvan haalde Daily Star enkele interviews naar boven over haar seksleven.

Seks op cruiseschip

Amanda dook voor het eerst onder de lakens op haar zestiende. Ze geeft toe dat ze destijds helemaal niet geïnteresseerd was in seks, maar dat ze snel van haar maagdelijkheid af wilde omdat ze de enige maagd nog was binnen haar vriendenkring. Dat gebeurde tijdens een cruise naar Calais. “Ik wilde er gewoon snel vanaf zijn en daarna deed ik het nooit meer op die manier. Ik herinner me dat ik het nieuws enthousiast vertelde aan mijn vriendinnen, want ik was de laatste in de rij”, klinkt het.

In de zetel voor televisie

Sinds 2008 is Amanda getrouwd met Chris Hughes, met wie ze twee dochters heeft. Vaak rollebollen ze op de zetel terwijl ze naar een film kijken. “Onze dingetje is dat we vaak samen films of series bekijken. Dat is niet bevorderlijk voor de passie, maar tijdens het begin kan je wel wat dingen klaarspelen. Ik vind mijn man nog steeds heel aantrekkelijk en denk vaak: ‘Wow, wie is dat?’”, besluit ze.

