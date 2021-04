‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden staat er niet om bekend om een blad voor haar mond te nemen.

En ook over haar privéleven praat Amanda vaak zonder enige schroom.

“’t Is heel normaal voor mij om poedelnaakt in ons huis rond te lopen”, aldus Amanda volgens Daily Star. “Ik kwam eens uit de douche, besefte dat het al behoorlijk laat was om het eten nog op tijd klaar te krijgen en besloot dan maar dat het de moeite niet was om kledij aan te trekken”, gaat ze verder.

“Mijn man kan zijn handen niet van me afhouden”

Amanda gaat nog een stapje verder en praat over haar seksleven met haar man Chris. “Hij heeft altijd zin. Hij kan zijn handen niet van me afhouden”, laat de dame weten.

“Ik moet hem vaak afwijzen. Ik wil niet kussen en intiem doen terwijl ik de vaatwasser aan het inladen ben”, liet Amanda eerder al weten aan The Sun. “Chris heeft er altijd zin in. Altijd. Dus we hebben enkel seks wanneer ik het zeg. Arme stakker”, aldus Amanda…

Foto: Instagram – Bron: Daily Star/The Sun