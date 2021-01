De toestand rond Britney Spears blijft discussies losweken op sociale media. Vele fans vrezen voor haar mentale gezondheid, temeer omdat haar laatste reeks aan posts op platforms als Instagram vaak een verwarde indruk geven. “Zorgwekkende toestand, maar wat kunnen we doen?”, zo vragen haar fans zich af.

In haar laatste video zien we Spears, voor de zoveelste maal, dansen in haar woonkamer. Niet zo vergezocht, zou je denken, want het gaat hier tenslotte om een popster die wel wat van dansen en zingen kent. Alleen merken opmerkzame kijkers op dat het geheel nogal vreemd gemonteerd is en dat sommige stukken zich herhalen.

”Onrustwekkend”

”Dit is zo moeilijk om naar te kijken”, zo laat iemand in de reacties onder de video weten. Anderen verontschuldigen zich zelfs ronduit: “Het spijt ons voor wat ze je hebben aangedaan”, doelend op haar vader die volgens enkele bronnen zijn dochter zou gebruikt hebben en nu haar hele fortuin beheert. “Dit ziet eruit als iemand die compleet weg is van deze wereld en echt gelooft dat ze op het podium staat voor een groot publiek terwijl ze eigenlijk gewoon in een spiegel kijkt. En wat is er aan de hand met die herhalende stukjes? Dit is zo onrustwekkend”, reageerde een fan nog.

Foto: Instagram Britney Spears