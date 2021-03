De 55-jarige actrice Elizabeth Hurley weet haar fans weer te verbazen.

De dame, die het grote publiek vooral kent van haar acteerwerk in de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, zit niet verlegen om op Instagram uit te pakken met sexy foto’s . En waarom zou ze ook?

Elizabeth deelde deze keer een foto van een tijdje geleden. En ze laat weer weinig aan de verbeelding over. “In geval van twijfel, probeer een grote bos haar en diamanten”, plaatst ze bij het prentje.

“Mooier met de jaren!”

Het duurde niet lang of haar digitale gevolg kroop in de al even digitale pen. “Welke diamanten? Ik zie alleen geweldige schoonheid”, laat iemand weten. “Je wordt mooier met de jaren”, gaat een andere fan verder. “Prachtig”, klinkt het verder nog in koor. Kijk maar:

Foto: BELGA/AFP