Belg luisterde in 2021 het meest naar Justin Bieber

Canadese popster Justin Bieber is dit jaar in ons land het meest beluisterd op Spotify. Rapper Damso is de beste Belg op plaats 5. Ook Belgische muzikanten Lost Frequencies en Angèle doen het niet slecht.

In 2020 werd The Weeknd het meest gestreamd door de Belg, maar deze muziekgroep moet nu zijn eerste plaats afstaan aan Justin Bieber. The Weeknd verhuist naar plaats drie, Dua Lipa staat op de tweede plaats. Rapper Damso is met zijn vijfde plaats de beste Belg. Lost Frequencies (plaats 33) en Angèle (plaats 48) behoren voor dit jaar tot de groep van 50 meest beluisterde artiesten in ons land. Opvallend: Stromae, die onlangs zijn comeback maakte, is nergens te bespeuren.

Populairste nummer en artiest

De prijs voor het populairste nummer in België gaat dit jaar naar ‘Montero (Call me by your name)’ van Lil Nas X. Hij haalde het van de monsterhit ‘Driver’s license’ van Tiktok-fenomeen Olivia Rodrigo. Ook Metejoor (’1 op een miljoen’), Camille (’Vuurwerk’), Pommelien Thijs (’Nu wij niet meer praten’) en Lost Frequencies (’Rise en ‘Where are we now’) konden een plaatsje in de top vijftig bemachtigen. De Puerto Ricaanse rapper Bad Bunny is voor het tweede jaar op rij de meest gestreamde artiest ter wereld.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/belg-luisterde-2021-het-meest-naar-justin-bieber