“Er is drie jaar lang vanalles over mij verschenen. Ik heb drie jaar lang gezwegen. Ik ben blij dat het proces eindelijk kan beginnen, zodat ik mijn verhaal kan doen. En dan is het aan de rechtbank om te oordelen.” Dat heeft televisiemaker Bart De Pauw gezegd bij de inleidingszitting van het dossier tegen hem bij de correctionele rechtbank van Mechelen

Bart De Pauw werd naar de correctionele rechtbank verwezen voor belaging en stalking met elektronische communicatiemiddelen. De tv-maker en -presentator bracht begin november 2017 zelf naar buiten dat de VRT de samenwerking met hem had stopgezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag door verschillende vrouwen met wie hij had samengewerkt.

“Het is al drie jaar lang erg moeilijk”, zei De Pauw nog na afloop van de zitting. “Wij hebben ons nooit verdedigd, ondanks alles wat er is gezegd. Maar ik hoop dat jullie begrip hebben voor het feit dat ik nu niets meer ga zeggen, ik ga blijven zwijgen tot aan het proces en zie jullie dan wel terug.” Daarop stapte hij in een klaarstaande wagen en reed weg.

Inzage in verzegelde documenten

De correctionele rechtbank van Mechelen legde donderdag nog geen datum vast voor de behandeling van het dossier. De verdediging vraagt om inzage tot enkele verzegelde documenten door de preventieadviseur VRT.

De advocaat van De Pauw, meester Michael Verhaeghe, zei daarover: “Wij wensen dat alles wat in het dossier zit aan ons bekend wordt gemaakt, zodanig dat wij op basis van dat volledige dossier onze verdediging kunnen voeren. Daar gaat de rechtbank nu uitspraak over doen. Wij hopen dat wij alles kunnen zien, dat is het enige wat wij vragen. Het is toch merkwaardig dat wij ons moeten verdedigen op inhoud van een enveloppe die niet open mag? Alles wat in het strafdossier zit, moeten wij kunnen zien.”

“Klaar voor een proces”

De rechtbank neemt op 11 februari een beslissing over de vraag van de verdediging, in het tussenvonnis wordt een nieuwe datum vastgelegd voor een agendazitting.

Meester Christine Mussche die de burgerlijke partijen vertegenwoordigd, zei na afloop van de zitting dat het een teleurstelling is dat het proces weer wat vertraging oploopt. “Zij zijn klaar voor een proces, maar wachten nu samen met mij het tussenvonnis af.” De burgerlijke partijen vroegen om de eis van de verdediging tot ontzegeling van de documenten af te wijzen.

4 extra getuigen

Mussche bevestigde wel dat er nog minstens vier benadeelde vrouwen zijn, die tot op heden geen burgerlijke partij zijn. “Maar ze kunnen, als zij dat willen, zich nog steeds burgerlijke partij stellen.” Het gaat zowel om bekende als onbekende vrouwen.

