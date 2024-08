Bab Buelens deelt leuke selfies, ‘Temptation’-Pommeline toont bikinilichaam en Jamie-Lee Six pakt uit met straffe outfit (foto’s)

Jawel! Het is weer hoog tijd voor een gloednieuwe lading BV-prentjes!

Want ook de voorbije dagen deden bekende gezichten uit binnen- én buitenland weer meer dan hun uiterste best op Instagram. Zo passeren uit eigen land onder anderen Bab Buelens, ‘Temptation’-Pommeline en Jamie-Lee Six de revue.

In het buitenland wisten Jennifer Lopez, Amanda Holden, Katja Schuurman, Katy Perry en nog vele anderen hun respectievelijke fans weer te verbazen met verse plaatjes. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen!