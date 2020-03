Turkije heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Vlaams naaktmodel en activiste Marisa Papen (28). Ze riskeert 3 jaar cel nadat ze zich twee jaar geleden naakt liet fotograferen voor en in de wereldberoemde moskee Aya Sophia in Istanboel. Dat meldt de Turkse krant Milliyet.





Samen met een fotograaf trok de Limburgse in 2018 naar Istanbul om er gehuld in een boerka naakt foto’s te nemen in de voormalige moskee. De toeristische trekpleister werd ooit nog gebouwd in opdracht van keizer Justinianus en is nu een museum. Marisa Papen is niet aan haar proefstuk toe en zat eerder opgesloten in een Egyptische cel na een gelijkaardige shoot bij een tempel in Luxor.

Vijf seconden tijd

“We hadden geen echt plan, zoals in Egypte”, vertelt Marisa. “We waren niet goed voorbereid.” De twee kochten een boerka en trokken naar de Aya Sophia. “We deden de lange rij om binnen te raken. Eens binnen, waren we verbaasd door het grote aantal beveiligingscamera’s.”

Marisa en haar fotograaf vonden uiteindelijk een plek om foto’s te maken. “We bleven er een kwartier wachten, maar er kwamen voortdurend mensen langs. Toen een begeleide groep passeerde waarvan iedereen naar de gids luisterde, was het game-time.” Marisa trok haar boerka omhoog, en Jesse trok gedurende vijf seconden foto’s.





Aandacht

“Dit is geen schreeuw om aandacht, maar een schreeuw om verandering.” liet ze destijds optekenen op haar blog, “Zodra we op de aarde komen, worden we op een pad geduwd, een pad dat we misschien niet eens willen volgen. Afhankelijk van waar we geboren zijn, wordt alles voor ons beslist, voordat we de kans krijgen om voor onszelf te denken.”





