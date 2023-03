Anouk Matton poseert in zomerse outfit: “Verbluffend!” (foto)

Op Instagram weet Anouk Matton haar 459.000 volgers weer aardig te verbazen.

‘The Masked Singer’-deelneemster en dj Anouk Matton pakt op het populaire sociale netwerk wel vaker uit met beelden uit haar dagelijkse leven. En da’s ook nu weer niet anders. Zo zien we op een foto die ze recent deelde hoe Anouk in zomerse outfit in Dubai geniet van de zon.

“Verbluffend!”

Haar fans genieten mee. Dat is te merken aan de vele lovende reacties. “Verbluffend”, klinkt het. “Groen is jouw kleur”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste volger nog. “The world is your oyster 💚”, voegde Anouk Matton zelf nog toe aan de foto’s. Hoog tijd om eens te kijken waar velen zo positief over zijn. En druk op het pijltje naar rechts om nog een tweede foto te zien.