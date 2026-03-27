Vriendin van Ruben Van Gucht: “Zwangerschap was shock voor zowel Ruben als mezelf”

Valentine Besard, de vriendin van Ruben Van Gucht, vertelt in een interview dat ze de zwangerschap van Charlotte Van Looy niet had zien aankomen. Zelf hoopt ze ook ooit mama te worden.

Onlangs raakte bekend dat Charlotte Van Looy (32) in verwachting is van Ruben Van Gucht. Het 39-jarige Sporza-gezicht heeft al een kind met zijn ex-vrouw Blanka Vlašić en heeft naast Charlotte ook een relatie met Valentine Besard. In Het Laatste Nieuws vertelt die laatste dat de zwangerschap van Charlotte een complete verrassing was. “Dat nieuws was initieel een shock voor zowel Ruben als mezelf, maar we kijken uiteraard uit naar de komst van de baby”, aldus Valentine.

Kinderwens

Het 20-jarige model neemt volgend jaar deel aan Miss België. Opvallend: niemand minder dan Ruben Van Gucht zit al jarenlang in de jury van diezelfde missverkiezing. Maar naast haar ambitie om de knapste vrouw van het land te worden, heeft ze ook een kinderwens – iets waar ze heel duidelijk over is geweest naar Ruben toe. “Toen ik zei dat ik ooit mama wil worden, klonk het dat hij met mij nog wél een gezin wil. Dat is een mooi vooruitzicht, en we zien wel waar het leven ons brengt”, besluit ze.

Foto: Instagram