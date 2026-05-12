Valentine Besard onthult grootste minpunt van Ruben Van Gucht (video)

Valentine Besard, de vriendin van Ruben Van Gucht, vertelt in een interview wat volgens haar zijn grootste minpunt is.

Valentine Besard was onlangs te gast in de Radio 2-ochtendshow ‘Goeiemorgen Morgen!’. Toen presentator Peter Van de Veire haar vroeg waaraan Ruben nog zou kunnen werken, antwoordde ze het volgende: “Hij is wel een koppig ezeltje. Ruben heeft altijd zijn eigen gedacht, en dat is op zich keigoed, hé. Maar als je hem iets uitlegt dat gewoon klopt en hij kan het niet vatten, dan wil hij het niet geloven. Zelfs als hij weet dat ik gelijk heb, zal hij het nog niet toegeven”, aldus het 20-jarige model.

Ambitie en doorzettingsvermogen

Ook Ruben Van Gucht was tijdens het interview van de partij, al was dat via een videoverbinding. Ook hem werd gevraagd op welk vlak Valentine nog zou mogen veranderen. “Dan moet ik toch teruggrijpen naar mijn eigen filosofie. Ik wil niet dat ze verandert. Ik vind niet dat mensen moeten veranderen, en ik heb ook niet graag dat mensen mij proberen te veranderen. Iedereen moet gewoon zichzelf kunnen zijn. Dus voor mij hoeft Valentine niets te veranderen. Ik herken mijn jongere zelf in haar: enorm veel ambitie en doorzettingsvermogen. Dat mis ik soms bij veel mensen: een duidelijk doel hebben in je leven en daar honderd procent voor willen gaan. Dat zie ik wel bij Valentine, en dat spreekt mij enorm aan”, klinkt het.

Foto: Radio 2