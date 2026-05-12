Goedele Liekens blikt met foto uit de oude doos terug op haar Miss België-overwinning

Goedele Liekens heeft een foto gedeeld van het moment waarop ze Miss België werd.

Het is veertig jaar geleden sinds Goedele Liekens verkozen werd tot knapste vrouw van het land. De 63-jarige seksuologe en politica postte op Instagram een foto waarop ze het felbegeerde kroontje draagt. “Miss België. Veertig jaar en één dag geleden. Kroon op, verlegenheid af, carrière aan! Wat een rit. Dankbaar!”, schrijft ze bij het kiekje.

Mooi én intelligent

Haar volgers vinden dat ze er nog steeds minstens even goed uitziet als toen. “Nog steeds de mooiste en meest intelligente Miss België ooit”, “Topvrouw”, “Niets veranderd en nog steeds even leuk”, “Een knappe vrouw met inhoud”, en “Alleen het haar is veranderd”, klinkt het in de reacties.

