Zwangere Lize Feryn showt haar bolle buik: “Mooiste mama in spe!” (foto’s)

Lize Feryn heeft enkele foto’s en filmpjes gedeeld waarop haar buik al goed te zien is. “Je straalt gewoonweg!”, wordt er gereageerd.

Nog enkele maanden en dan verwachten Lize Feryn en Aster Nzeyimana hun eerste kindje samen. Lize is uitgerekend voor juli en blikt op Instagram terug op haar tweede trimester. De 33-jarige actrice postte heel wat (video)beelden waarop ze haar ronde buik laat zien. “Tweede trimester: veel set-slaapjes, een occasionele zenuwinzinking en sexy steunkousen”, schrijft ze erbij.

Geschenk

Haar post lokte heel wat reacties uit. “De steunkousen! Zo herkenbaar! Maar wat ben je prachtig!”, “Mooiste mama in spe!”, “Je straalt gewoonweg!”, “Hoe mooi zwanger ben je!”, en “Heel herkenbaar, maar je krijgt er het allermooiste geschenk voor in de plaats: de liefde van je leven”, is slechts een greep uit de vele positieve reacties.

