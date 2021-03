Na vijf seizoenen van ‘Temptation Island’ geeft presentatrice Annelien Coorevits de fakkel door aan niemand minder dan Viktor Verhulst. “Hij zal dat ongetwijfeld heel goed doen”, klinkt het.

‘Temptation Island’ gaat onverminderd door, maar dan zonder hun vertrouwde schermgezichten Annelien Coorevits (34) en Rick Brandsteder (36). Zij worden in de nieuwe versie van het verleidingsprogramma, ‘Temptation Island: Love or Leave’, vervangen door Viktor Verhulst (26) en Monika Geuze (26), de ex van rapper Lil’ Kleine.

Nieuwe formule

Aan ervaring heeft Viktor geen gebrek, want hij presenteerde al twee seizoenen van ‘Love Island’. “Ik heb alle voorgaande reeksen op de voet gevolgd. Uiteraard ben ik blij dat ik straks deze bijzondere versie van het liefdesspel mee mag presenteren. Ik kijk vooral uit naar de nieuwe rol die voor de singles is weggelegd. Ze moeten niet langer koppels uit elkaar drijven om succes te hebben, maar zijn nu op zoek naar een serieuze relatie. Dat ik dat samen met mijn ravissante co-presentatrice in goede banen mag leiden is een eer”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Andere plannen

Het zal even wennen worden, maar Annelien Coorevits heeft alle vertrouwen in haar vervanger. “Na vijf seizoenen van ‘Temptation Island’ is het tijd om afscheid te nemen. Ik wil de ganse ploeg heel erg bedanken voor de vele fijne momenten samen. En Viktor wens ik alle succes toe, hij zal dat ongetwijfeld heel goed doen. Wat mijn eigen tv-toekomst betreft: ik zit met enkele ideeën en ben die samen met een paar productiehuizen aan het uitwerken. Heel spannend allemaal”, klinkt het.

‘Temptation Island: Love or Leave’ zal in het najaar te bekijken zijn op Play5.

