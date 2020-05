Presentatrice An Lemmens vreest dat we te laks omspringen met de (versoepelde) coronamaatregelen. Zelfs in haar eigen omgeving ziet ze zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen.

‘Boer zkt Vrouw’-presentatrice An Lemmens (39) roept op Instagram op om te blijven volhouden in de strijd tegen het coronavirus. Ze merkt dat sommige mensen in haar omgeving de regels niet (genoeg) opvolgen en waarschuwt voor de mogelijke gevolgen daarvan. “De versoepelde maatregelen betekenen niet dat de pandemie voorbij is. Het betekent dat er momenteel plaats is voor jou op intensieve. Ik zie, zelfs in mijn directe omgeving, dingen gebeuren die me op z’n minst de wenkbrauwen doen fronsen. Toch eventjes een reminder dat we allemaal ons gezond verstand moeten blijven gebruiken. Mijn moeder krijgt van mij alvast geen bezoek of knuffel vandaag, net omdat ik haar heel graag zie”, schrijft ze.

“Tweede golf komt er sowieso”

Heel wat volgers gaven aan eveneens bedenkelijke dingen te zien in hun omgeving. “Goed opgemerkt, An. Ik hou mijn hart vast. Als Covid-19-veteraan heb ik ervaren wat het betekent om op intensieve zorg te liggen. Daar wil je echt niet zijn. Dit virus is niet om mee te lachen. Het is niet omdat de cijfers in dalende lijn zitten, dat het allemaal voorbij is”, “Ik moet toegeven dat ik op sociale media ook foto’s zie verschijnen die niet door de beugel kunnen nu. Maar sommige mensen willen het echt niet snappen”, en “Bedankt! Als huisarts ben ik heel bezorgd na wat ik allemaal hoorde en zag dit weekend. Een tweede golf komt er sowieso. Vraag is enkel wanneer, vrees ik. De regels naleven is toch zo moeilijk voor velen die allemaal hun eigen uitzondering bedenken”, klinkt het onder meer.

