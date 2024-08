Actrice Salma Hayek leeft zich uit in knalgele bikini: “Geweldig, zoals altijd!” (foto’s)

Salma Hayek heeft het duidelijk naar haar zin!

Bij een leuke tijd horen dito foto’s. Dat vindt ook Salma Hayek. De actrice doet het met haar meer dan 28.8 miljoen volgers enorm goed op Instagram. Geregeld deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat was onlangs niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. We zien Salma Hayek in een knalgele bikini poseren op een boot. “Yellow bikini + white hair = perfect combination”, verwijst ze naar het tweede prentje. Haar fans? Die zijn er snel bij om van zich te laten horen.

“Geweldig, zoals altijd!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Geweldig, zoals altijd”, klinkt het. “Je bent perfect”, gaat het verder. “Ze blijft de beste”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om het tweede plaatje te zien.