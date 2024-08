‘Baywatch’-ster Donna D’Errico deelt gewaagde foto: “Wordt verwijderd in 3,2,1…”

De Amerikaans actrice Donna D’Errico heeft een gedurfde foto gedeeld op Instagram. Ze denkt zelfs dat het kiekje er niet lang op gaat staan…

Het gebeurt wel vaker dat een foto van Donna D’Errico door Instagram verwijderd wordt, al moet gezegd dat ze de grenzen wel eens durft op te zoeken. De 56-jarige actrice, die we vooral kennen als Donna Marco in ‘Baywatch’, probeerde het onlangs toch nog een keer door in pikante lingerie te poseren. “Ik wens jullie allemaal een zonnige dag toe. Wordt verwijderd in 3,2,1…”, knipoogt ze in het bijschrift.

Jaloezie

Voorlopig staat de bewuste foto nog op haar Instagrampagina. Haar volgers hopen dat dat zo blijft. “Er is niets mis met die foto, ze zijn gewoon jaloers”, “Onvoorstelbaar mooi”, “Gewoonweg perfectie”, “Ik hoop écht dat ze de foto online laten”, en “Knapste vrouw op de planeet!”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram