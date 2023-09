Actrice Natali Broods pakt uit met opvallende bikinifoto: “Prachtig lichaam!”

Voor zomerse taferelen moet je naar de Instagram-pagina van Natali Broods!

Met maar liefst 16.700 volgers deelt de actrice, die velen kennen van haar acteerwerk in ‘Déjà Vu’ en ‘Tabula Rasa’, wel vaker beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand plaatje aan haar fans toonde. Zo zien we Natali Broods in bikini genieten in het zwembad. “Summer 2023 🌴☀️🏖️”, voegt ze zelf kort toe. Haar volgers? Die zijn er als de kippen bij om van zich te laten horen.

“Prachtig lichaam!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Prachtig lichaam, maar jouw gezicht zien we ook graag”, klinkt het. “Knap, Natali”, gaat het verder. “Geniet er gewoon van”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen.