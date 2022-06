Actrice Kate Upton deelt deze sexy foto’s niet zomaar: “Je bent zo mooi!”

De 29-jarige actrice én model Kate Upton pakt op Instagram uit met een album vol sexy foto’s.

En dat doet ze niet zomaar! Op de foto’s, die ze met haar 6.3 miljoen volgers deelt, zien we Kate Upton poseren in alle kleuren van de regenboog. En da’s geen toeval! “Er is geen betere reden om een regenboog te dragen… Gelukkige Pride-maand! Swipe om enkele van mijn favoriete, kleurrijke looks door de jaren heen te zien”, plaatst ze bij de prentjes.

“Je bent zo mooi!”

Haar fans zijn er als de kippen bij om te reageren op de plaatjes. “Je bent zo mooi”, klinkt het. “Wees trots op wie je bent”, gaat het verder. “Mijn favoriet”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.

Foto: Instagram