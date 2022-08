Actrice Kate Beckinsale poseert in latex outfit. Fans in de war: “Waar is je arm?!” (foto’s)

Op Instagram deelt ‘Pearl Harbor’-actrice Kate Beckinsale enkele straffe beelden.

Met meer dan 5.4 miljoen volgers op Instagram doet actrice Kate Beckinsale het ginds lang niet slecht. Ze deelt dan ook geregeld nieuwe foto’s met haar fans. Recent pakte ze uit met onderstaand fotoalbum. Daarin zien we Kate stralen in een strakke latex outfit. “Squeaky squeak squeak”, zet ze zelf bij de foto’s. Vermoedelijk een verwijzing naar het ‘piepende’ geluid dat een latex pak kan maken. En haar fans? Die reageren vooral lichtjes verward…

“Waar is je arm?!”

Op de eerste foto uit onderstaande reeks, zien we Kate Beckinsale uiteraard poseren in haar latex kledij. Maar volgers reageren verbaasd. “Waar is je arm?”, vragen velen zich af. En inderdaad: het lijkt even of Kate geen linkerarm meer heeft. Wie even op het pijltje naar rechts drukt, merkt echter snel op dat er met haar arm niets aan de hand is. “Niemand draagt latex beter dan Kate”, klinkt het verder nog. “Gewoonweg prachtig”, lezen we ook. “Zo sexy”, besluit een laatste volger. Hoog tijd om eens te kijken. En druk dus zeker op dat pijltje naar rechts om alle foto’s te zien.

Foto: Instagram