Actrice Jennifer Heylen toont prachtige outfit: “Heel knap!” (foto’s)

Jennifer Heylen had het duidelijk naar haar zin!

Dat bewijst de actrice op Instagram, waar ze zo’n goeie 116.000 volgers heeft. Geregeld deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was recent niet anders, zo blijkt.

In onderstaand fotoalbum zien we Jennifer Heylen poseren in een prachtige outfit. “Heel erg bedankt HBO Max voor de uitnodiging voor de première van The White Lotus – een van mijn meest favoriete series ter wereld. Ik manifesteer een rol als figurant in seizoen 4 🪷💗🤍”, voegt ze zelf toe. Haar fans? Die zijn er ook snel bij om van zich te laten horen.

“Heel knap!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Heel knap”, klinkt het. “Je ziet er goed uit”, gaat het verder. “Zalig”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Jennifer Heylen gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.