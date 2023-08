Actrice Halle Berry deelt sensueel plaatje: “Geweldig!” (foto)

Halle Berry pakt op Instagram uit met een opvallende foto.

Met maar liefst 8.5 miljoen volgers op het populaire sociale netwerk, mag actrice Halle Berry zich ginds bijzonder populair noemen. Geregeld deelt ze dan ook gloednieuwe beelden met haar fans. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand prentje op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame op sensuele wijze poseren. “The quiet before the storm”, voegt ze er zelf kort aan toe. Haar volgers? Die hebben er ook wel wat over te vertellen.

“Geweldig!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Geweldig”, klinkt het. “😍😍😍😍😍”, gaat het verder. “De knapste”, besluit een laatste nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen!