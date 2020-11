Miljarden dollars, tientallen kandidaten, twee genomineerden, één pandemie. En gauw één president-elect. Zo vat BBC de campagne samen in een ijzersterk drie minuten durend filmpje. Kijk mee naar de rollercoaster die deze Amerikaanse verkiezingscampagne is geweest.

“Wat begon met een relatief onbekend Congreslid in 2017 eindigde in de duurste campagne ooit”, klinkt het. Er waren maar liefst 29 kandidaten bij de Democraten. Joe Biden leek lange tijd uitgeteld, maar kon na een comeback in South Carolina alsnog de nominatie binnenhalen. Hij koos met Kamala Harris de eerste zwarte vrouw ooit op een presidentieel ticket.

Coronavirus

Trump was, nja, Trump. De zakenman ging opnieuw in zee met Mike Pence en kon rekenen op een sterke economie tot het coronavirus toesloeg. Of hij het goed deed laten we over aan slimmere mensen, maar entertainend was het in elk geval. Nu kunnen beide kandidaten alleen maar afwachten en het oordeel van de kiezer ondergaan.

