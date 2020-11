De Oostenrijkse hoofdstad Wenen werd gisterenavond opgeschrikt door een aanslag. Op verschillende locaties werd het vuur geopend op omstaanders. Er vielen al 5 doden en meerdere gewonden. De dader is de 20-jarige Kujtim Fejzulai, die al eerder veroordeeld werd voor lidmaatschap aan terreurgroep IS.

In april 2019 werd Fejzulai veroordeeld omdat hij had geprobeerd naar Syrië te reizen om zich bij de extremistische terreurbeweging Islamitische Staat (IS) aan te sluiten. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer. De aanslagpleger had een gevangenisstraf van 22 maanden gekregen, maar werd begin december voorwaardelijk vrijgelaten, aldus Nehammer.

Volgens Nehammer had hij zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit. “Hij was uitgerust met een nepbomgordel, een automatisch geweer, een pistool en een kapmes om deze walgelijke aanval op onschuldige burgers uit te voeren.”

Vijf doden

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft verduidelijkt op welke plaatsen de dader afgelopen nacht op passanten geschoten heeft. In een bekend café op de Ruprechtsplatz schoot hij een vrouw dood. Zij was ober in het café. Op dezelfde plaats wordt later de dader zelf ook doodgeschoten.

Wat verderop op de Fleischmarkt 4 wordt een tweede dodelijk slachtoffer gemaakt en daarna nog een op de Franz Josefs Kai 21. De zwaargewonde politieagent werd in dezelfde straat wat verderop beschoten.

