In Antwerpen heeft de lokale politie afgelopen nacht opnieuw de handen vol gehad met het stilleggen van verboden lockdownfeestjes. In totaal werden 64 personen betrapt op negen locaties, maar in realiteit waren er nog meer feestvierders, want verschillende personen konden ontsnappen.

De vermoedelijk drukstbezochte feestjes vonden plaats in de Corneel Franckstraat en op de Turnhoutsebaan, waar telkens tien personen geïdentificeerd konden worden. In de Oostenstraat en aan De Schans verstopten telkens zes personen zich op het dak toen de politie aanklopte. In de Nieuwstad in de binnenstad werden vijf personen betrapt in aanwezigheid van acht flessen lachgas en werd een van de feestvierders zelfs opgepakt omdat hij al een veelpleger bleek te zijn van corona-inbreuken.

Ook aan het Koningin Astridplein, in de Dichtserstraat, in de Schuttershofstraat en in de Ridder Van Parijsstraat vond de politie bijeenkomsten in woningen. Wie op de verschillende locaties werd aangetroffen, werd geïdentificeerd en kreeg een proces-verbaal met het oog op een onmiddellijke dagvaarding door het parket.

Het bericht Druk weekend voor politie in Antwerpen: 64 personen betrapt op lockdownfeestjes verscheen eerst op Metro.