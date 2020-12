“Als we naar de meest recente evolutie kijken, zijn de cijfers midden januari goed genoeg om te versoepelen”, zo zei premier Alexander De Croo (Open Vld) in VTM Nieuws. Zijn Franstalige zusterpartij MR vraagt nog steeds om met Kerst de regels te versoepelen.

“Op 18 december is al een Overlegcomité gepland over andere onderwerpen, zoals de details van de vaccinatiestrategie en de quarantaine voor mensen die uit het buitenland terugkeren”, reageerde hij op de vraag van minister-president van de Franse Gemeenschap Jeholet.

“Volledig mirakel”

Ook voor minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kan er op het overleg gepraat worden. “Ik zie geen probleem als de minister-presidenten hierover willen praten. Maar het risico bestaat dat we dan eerder over een stagnatie (van de cijfers) dan over een vermindering praten”, zei hij op RTL-TVi. Het zou volgens de sp.a-minister “een volledig mirakel” zijn dat de cijfers voor Kerstmis onder de afgesproken waarden zakken.

Alexander De Croo benadrukte dat de beslissingen genomen worden op basis van cijfers en adviezen. De kerstperiode is volgens hem een zeer delicate periode. De premier verwees naar Canada waar de coronacijfers naar omhoog schoten na de versoepelingen voor Thanksgiving. Blijven logeren op oudejaar omwille van de avondklok is voor hem geen goed idee. Gaan we voor die paar uurtjes van Kerst of Nieuwjaar de gezondheid van de meest kwetsbaren in gevaar brengen?

Vaccinatiestrategie

Op vragen over de druk van de MR om te versoepelen antwoordde de premier dat het voor hem belangrijk is wat de ministers in de regering zeggen, en “die klinken unisono”. “We vragen offers en dus moet er een duidelijke, eensgezinde mening zijn, en de ministers houden zich daaraan”, klonk het.

Premier De Croo wil het woord laten aan de wetenschappers over de vaccinatie. De datum van 5 januari is op basis van de producenten naar voren geschoven. “We moeten klaar zijn als zij kunnen leveren”, zei hij. De woonzorgcentra, de zorgsector en de 65-plussers komen eerst aan bod. Dat zijn al meer dan 2 miljoen mensen, en dat gaat tijd nemen. De lijst van essentiële beroepen dient volgens hem door experten te worden vastgelegd. “Ikzelf zal mij laten vaccineren, maar dat zal niet voor meteen zijn. Ik zal niet voorsteken”, aldus nog Alexander De Croo.

