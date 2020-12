Ongeveer 40 procent van de Belgen zal zich zonder twijfel laten vaccineren tegen het coronavirus. Zo’n 35 procent wil zich wel laten vaccineren, maar kijkt liever nog een paar maand de kat uit de boom. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos.

Slechts 14 procent van de Belgen weigert het vaccin, terwijl 11 procent van de burgers er nog niet uit is en dus nog overtuigd kan worden. Wat opvalt is dat de tegenkanting in Brussel en Wallonië veel groter is dan in Vlaanderen: waar in Vlaanderen maar 10 procent geen prik wil laten zetten tegen het coronavirus, is dat in Brussel 21 procent en in Wallonië 20 procent.

Bij de achterban van de radicale partijen is de weerstand het grootst: 33 procent van de PTB-kiezers wil zich niet laten vaccineren, net zoals 23 procent van de Vlaams Belang-achterban. De politici van die partijen kunnen dus nog een belangrijke rol spelen in het overtuigen van de burger.

Eerst de ouderen

Over wie het vaccin het eerst krijgt, lijkt er niet zoveel discussie te zijn in de samenleving. Na de prioritaire groepen, zoals het personeel uit de zorgsector, risicogroepen en 75-plussers, wil 56 procent van de Belgen voorrang geven aan de 60 tot 75-jarigen. Slechts 5 procent vindt dat na de prioritaire groepen eerst de jongeren, jonger dan 20, de entstof moeten krijgen. Slechts 10 procent oordeelt dat het dan eerst aan de 20 tot 39-jarigen is en 11 procent vindt dat de 40 tot 59-jarigen voorrang moeten krijgen.

Het bericht Drie op de vier Belgen bereid zich te laten vaccineren verscheen eerst op Metro.