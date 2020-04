Elke dinsdag houdt de Universiteit Antwerpen een grote online corona-enquête waarmee waardevolle informatie vergaard kan worden. Ook jij kan dus helpen om het coronavirus aan te pakken, tot 22 uur vanavond.

We zitten al aan de vierde enquête sinds de zware maatregelen in ons land opgelegd werden. De afgelopen dinsdagen namen maar liefst 560.000, 345.000 en 415.000 mensen deel aan de coronastudie.

Gedragsveranderingen

Met die bevindingen wil de Universiteit Antwerpen, met ondersteuning van UHasselt, KU Leuven en ULB, inzicht krijgen tot onze gedragsveranderingen onder invloed van het coronavirus, maar het kan wetenschappers tevens informatie bieden waarmee ze bijvoorbeeld nieuwe ziekenhuisopnames geografisch kunnen voorspellen.

‘Hot zones’

Zo creëerde Thomas Neyens (UHasselt) op basis van de ingevoerde gegevens een kaart van België waarop ‘hot zones’ – plaatsen waar veel mensen symptomen van het coronavirus vertonen – te zien zijn. “Die info kan dienen als een soort early warning-systeem. Op de rode plaatsen kunnen we met de huidige modellen met grote zekerheid zeggen dat een verhoogd aandeel van de bevolking symptomen heeft. De modellen worden nog verder ontwikkeld, maar we denken deze informatie te kunnen gebruiken om nieuwe ziekenhuisopnames geografisch te voorspellen”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Mentale welzijn

Ook nu, in de paasvakantie, kan jouw deelname een verschil maken in de strijd tegen corona. “Deze week zijn nog meer mensen thuis dan de voorbije weken. En er is de combinatie met het mooie weer van de laatste dagen. We zijn benieuwd of die omstandigheden een impact gaan hebben op de resultaten van onze uitgebreide steekproef. Misschien heeft de zon wel een positieve invloed op het mentale welzijn van de deelnemers. Het blijft in ieder geval belangrijk om herhaald mee te doen aan de bevraging”, legt professor Pierre Van Damme uit in Gazet van Antwerpen.

Wil je graag deelnemen? Dat kan via DEZE LINK tot 22 uur vanavond. Succes en bedankt!

