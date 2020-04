De Chinese stad Wuhan, waar de coronapandemie is gestart, gaat deze week de laatste beperkingen op het openbaar leven opheffen. Zo komt er na tweeënhalve maand een einde aan de strenge lockdown van de miljoenenstad.

Woensdag om middernacht (om 18 uur Belgische tijd dinsdagavond) zal het verkeer normaliseren. De vluchten zullen hernemen en auto’s zullen opnieuw de stad kunnen verlaten. Mensen die gezond zijn en geen recent contact hadden met besmette patiënten, kunnen ook opnieuw de trein nemen. Dat het normale leven in de stad met 11 miljoen inwoners herneemt, is in China een belangrijk signaal dat het ergste van de crisis achter de rug is.

Dodental is onderschatting

Van de meer dan 80.000 officieel geregistreerde gevallen van het coronavirus in China, kwamen 50.000 alleen al uit Wuhan. Meer dan 2.500 van de 3.300 sterfgevallen door het virus in China zijn eveneens in de stad opgetekend. Volgens waarnemers zijn de officiële cijfers echter een onderschatting.

Afgelopen zaterdag werd de internationale luchthaven van Wuhan nog grootschalig gedesinfecteerd. Een ploeg van 161 schoonmakers maakte alle vloeren, bankjes, liften en bagagetrolleys grondig schoon, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Ook is het luchtverversingssysteem gecontroleerd.

