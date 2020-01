Een jonge basketbalfan heeft afgelopen zaterdag wellicht de laatste foto van Kobe Bryant gemaakt. De volgende dag overleed Bryant bij een helikoptercrash.

Brady Smigiel nam afgelopen weekend met zijn tweelingbroer deel aan de Mamba Cup in de Mamba Sports Academy, waar Bryant het team van zijn dochter Gianna coachte.

Snel foto maken

Na de wedstrijd liep de 13-jarige Amerikaan Bryant tegen het lijf. Hij probeerde snel een foto te nemen, maar op het moment dat hij klikte, wandelde Bryant door. “Kobe zei nog: morgen maken we een betere foto”, vertelde Brady’s moeder Dionne Reich Smigiel aan CNN.

Vreselijk nieuws

De volgende morgen lieten Kobe Bryant (41) en zijn dochtertje Gianna (13) samen met zeven anderen het leven bij een helikoptercrash. “Ik werd zondag wakker en hoorde dat er een helikopter gecrasht was in Calabasas. Ik merkte nog op dat het rond dezelfde tijd was als Kobe in Camarillo zou aankomen en zei dat ik hoopte dat hij het niet was. Een uur later hoorden we het nieuws. Vreselijk. Mijn jongens weten niet hoe ze hiermee om moeten”, aldus de moeder van Brady.

