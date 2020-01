Roken op de Nederlandse stations wordt helemaal verboden. De komende tijd worden alles rookzones op stations weggehaald. In totaal worden er ook 390 rookpalen verwijderd.

Nu geldt er al een rookverbod in de stationshallen, trappen, liften en tunnels van de stations. Maar als het aan ProRail ligt, zijn de stations per 1 oktober helemaal rookvrij.

Rookvrije generatie

Op zo’n honderd stations in Nederland staan nog rookpalen of roosters. ProRail is al gestart met de voorbereidingen om deze van de perrons te halen. Ook worden alle borden die een rookzone aangeven weggehaald.

Ook stopt de NS met de verkoop van tabakswaren in de eigen winkels op de stations. Dat zijn in totaal 136 verkooplocaties van de Kiosk en de Stationshuiskamer. Verder sluiten ze geen nieuwe contracten meer met winkels die tabak op het station willen verkopen. Met de beslissing willen ProRail en NS bijdragen aan een rookvrije generatie in 2040.

