De Fransman Philippe Montanier (55) volgt Michel Preud’homme op als trainer van Standard. Dat bevestigen de Rouches. De voormalige doelman was voor het laatst actief bij de Franse tweedeklasser Lens, waar hij in februari vertrok. Michel Preud’homme kondigde maandag zijn afscheid als coach van Standard aan.

Montanier begon zijn trainerscarrière in eigen land bij Boulogne, dat hij in vijf seizoenen vanuit de CFA (vierde klasse) naar de Ligue 1 loodste. Daarna trok hij naar Valenciennes om in 2011 bij Real Sociedad te belanden. Met die club werd hij in 2013 vierde (na de grote drie) in La Liga, wat hem de onderscheiding “coach van het jaar” in Spanje opleverde.

Nadien keerde Montanier terug naar Frankrijk en streek hij neer bij Rennes (2013-2016) voor hij zijn tweede avontuur in het buitenland aanging bij de Engelse tweedeklasser Nottingham Forrest (2016-2017) gevolgd door een terugkeer naar Frankrijk bij Lens (2018-2020), dat komend seizoen promoveert naar de Ligue 1.

Griezmann en Dembélé

“Tijdens zijn volledige trainersloopbaan hechtte de coach uit Normandië altijd veel belang aan de doorstroming van jonge talenten bij de clubs waar hij werkzaam was. Dit leidde onder meer tot de ontbolstering van huidige sterren zoals Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé”, stelt Standard. “Standard de Liège heet Philippe Montanier van harte welkom en wenst hem het allerbeste toe in onze clubkleuren.”

