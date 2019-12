Volgens royaltywatcher Thierry Debels is Delphine Boël niet het enige buitenechtelijke kind van koning Albert II. Dat zei hij in een interview naar aanleiding van zijn boek.

Tot op heden is nog niet bewezen dat koning Albert II (85) de vader zou zijn van Delphine Boël (51), maar het verdict komt steeds dichterbij. Wel is gebleken dat Jacques Boël niet de vader is, en nu is het wachten op het resultaat van de DNA-test van de voormalige koning.

Affaires met tientallen vrouwen

Voor royaltywatcher Thierry Debels (51) is er geen twijfel mogelijk. Hij heeft zich jarenlang verdiept in het koningshuis en komt in de lente naar buiten met een biografie over koning Albert II. Daarin beweert hij over sluitend bewijs te beschikken dat Albert de vader is van Delphine. Meer nog: dat Albert meerdere buitenechtelijke kinderen heeft. “Ik wil niet te veel verklappen. Maar laten we even terugkeren naar de jaren 70, toen Albert ‘slechts’ prins was en te boek stond als een losbol. Hij had affaires met tientallen vrouwen. Ik heb bewijs gevonden dat Delphine niet het enige – al dan niet vermeende – buitenechtelijke kind van Albert is. Wat meteen een verklaring kan zijn voor Alberts hardnekkige weigering om Delphine te erkennen. Omdat er anders nog andere buitenechtelijke kinderen vanuit de struiken tevoorschijn treden om erkend te worden”, vertelt hij in TV Familie.

Beeld van Albert bijstellen

In zijn boek schetst Debels tevens een heel ander beeld van Albert dan hoe we hem vroeger kenden, als een flamboyante en charmante jonge prins. “Ik focus vooral op de jaren 60 en 70. De periode uit het leven van Albert waar het minst over geweten is, behalve dan dat hij en Paola ieder hun pleziertjes hadden en dat ze hun kinderen niet meteen een warme thuis gaven. Ik wil het beeld dat mensen over Albert hebben bijstellen. Hij is nooit een joviale, goedbedoelende man geweest. Wees gerust, er zullen straffe anekdotes en details in mijn boek staan”, besluit hij.

Het bericht “Delphine is niet het enige buitenechtelijke kind van Albert” verscheen eerst op Metro.