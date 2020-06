Net als iedereen zaten veel sporters tijdens de Corona crisis thuis. En behalve Netflixen speelden veel van deze sporters ook (online) games in deze tijd. Welke games worden er eigenlijk gespeeld door sporters? We beschrijven hieronder de vijf favoriete games onder sporters.

Spelers die normaal met hun teams strijden om hun kansen in de beste competities, vermaken zich nu met computerspellen zoals FIFA, waar ze hun eigen clubs hebben in de virtuele voetbalwereld.

We beschrijven vijf games die veel gespeeld worden door sporters en leggen uit waarom ze juist deze spelen. Welke spelletjes werden gespeeld en welke sporters deden dit op hun Xbox of Playstation?

1. Fortnite

Dit is één van de games die heel veel gespeeld wordt door voetballers. Het schijnt zelfs zo te zijn dat 10 tot 15 voetballers in Engeland een verslaving hebben aan het spel. Onder meer Harry Kane, Mesut Özil en Delle Alli zijn fervente Fortnite spelers en besteden hier dan ook de nodige uurtjes aan.

Er zitten echter ook zeker goede dingen aan het spel. Zo zamelden de Belg Kevin de Bruyne en bovengenoemde Alli twee miljoen euro in voor Corona-slachtoffers. Zij speelden het spel tegen elkaar en zonden dit live op Youtube uit. Ze vroegen daarmee aandacht voor de strijd tegen Corona , en niet zonder succes.

2. FIFA

Uiteraard gaan veel spelers ook op zoek naar zichzelf in FIFA en dat kan nogal eens leuke beelden opleveren. Zo zocht Franck Ribery zichzelf op en deelde dit op Twitter met het account van de voetbalgame. Hij vond zichzelf er nog niet heel erg op lijken in het spel, al is dat toch flink verbeterd vergeleken met een aantal jaren terug. Zo zie je op onderstaande video de evolutie van Ribery in het spel van 2007 t/m 2017.

Maar niet alleen voetballers vermaken zich met de bekendste voetbalgame. Max Verstappen is ook een fanatieke speler van het voetbalspel. De Nederlandse Formule 1- held schijnt ook heel goed te zijn en behoorde volgens geruchten tot de top van de wereld. Dat hij daarna wat meer ging simracen zorgde ervoor dat hij wegzakte op de ranglijst, maar hij blijft nog altijd een topper.

3. Counterstrike

Nog zo’n spel dat zeer populair is onder sporters is Counterstrike. Topspeler Gareth Bale heeft zelfs flink geïnvesteerd in een team dat met e-sports actief gaat worden in de game.

Volgens Bale lijken e-sports en voetbal best veel op elkaar. Een spel als Counterstrike is ook een teamgame. Je neemt het met jouw team op tegen een ander team, waardoor er ook een echte competitie ontstaat.

In de 2019 versie van het spel, CounterStrike: Global Offensive, moet het ene team een groep terroristen spelen en het andere team moet een aanslag zien te voorkomen.

4. Dragon Ball Z Kakarot

Het is misschien niet direct een game die je in dit lijstje vewacht, maar veel van de nieuwe generatie voetballers zijn opgegroeid met de televisieserie Dragon Ball Z. Daarom zijn ze ook begonnen met het spelen van deze nieuwe game.

Voordeel van het spel is dat het niet zo moeilijk schijnt te zijn en het zeer veel bekende kenmerken heeft die je gewend bent van Dragon Ball Z.

5. Resident Evil 3

Toen de coronacrisis al een paar weken an de gang was, kwam er goed nieuws voor de gamers. Het derde deel van Resident Evil kwam uit.

Het gevecht dat je voert met Nemesis maakt het voor sporters een zeer leuke game, omdat je echt de strijd aangaat met een virtuele vijand. Het gevoel van een tegenstander die je móét verslaan is verslavend en blijft het interessant houden.

Bonus: The Last Part of Us: Part II

Een bonusgame voor de Playstation-spelers is de nieuwe versie van The Last Part of Us: Part II. De game verschijnt eind mei en de verwachtingen zijn heel hoog gespannen.