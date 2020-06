De politie onderzoekt een foto van Google Earth waarop vermoedelijk de camper van Christian Brückner te zien is vlak bij het huis waar hij een aantal jaar verbleven had, maar al een lange tijd niet meer woonde.

Een Spaanse onderzoeker heeft een satellietfoto ontdekt en aan de politie bezorgd die cruciaal kan zijn in het onderzoek rond Christian Brückner, de 43-jarige hoofdverdachte in de verdwijningszaak van Maddie McCann. Op de foto is vermoedelijk de geelwitte VW Westfalia T3 camper van Brückner te zien aan een huis in Praia da Luz waarin hij van 1999 tot 2006 woonde.

Plots weer naar zijn voormalige huis

De foto dateert van enkele dagen na Maddie’s verdwijning in mei 2007, dus doet vermoeden dat Brückner plots weer naar zijn voormalige huis trok. Het zou kunnen dat Brückner het meisje naar daar nam omdat hij de omgeving goed kende. Bovendien bevindt het huis zich op slechts een goede kilometer afstand van de Ocean Club, de plek waar Maddie verdween.

Belangrijk bewijs

Een Portugese bron binnen het onderzoek vindt de foto erg verdacht. “Als dat de bewuste camper is zo snel na de verdwijning, dan kan de foto extreem belangrijk zijn. Brückner kende die omgeving uit zijn broekzak, want hij had er zes jaar gewoond, maar hij had het huis al maanden daarvoor verlaten. Waarom ging hij er dan terug naartoe terwijl iedereen naar de vermiste Maddie zocht?”, lezen we in The Sun.

Lichaam van Maddie

De Spaanse onderzoeker die de foto aan de politie gaf en op Twitter deelde, vraagt zich af of Maddie daar begraven ligt. “Misschien nam Brückner haar naar daar en zijn er aanwijzingen of haar resten te vinden”, klinkt het in dezelfde krant.

@BCTelegraph @SPIEGEL_English

Madeleine McCann police is urged to search house of Brückner after evidence that the VW white van was there days after the abduction https://t.co/th93ovFtwh pic.twitter.com/wMOIVjYpIv — Heriberto Janosch González PhD (@JanoschPhd) June 9, 2020

Het huis waarin Christian Brückner van 1999 tot 2006 woonde en waar de camper gespot werd vlak na Maddie’s verdwijning:

De geelwitte camper waarmee Christian Brückner in de Algarve rondtrok:

Het bericht Camper van hoofdverdachte gespot via Google Earth vlak na verdwijning Maddie McCann (foto) verscheen eerst op Metro.