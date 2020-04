Social distancing, lockdownparty, flatten the curve, preteaching… De uitbraak van het coronavirus in ons land zorgt voor heel wat nieuwe termen en uitdrukkingen. Meestal gaat het om Engelstalige woorden. Hoe komt dat?

Elke dag worden we in het nieuws met verse Engelse woorden rond de oren geslagen. Volgens VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx zijn de termen vooral Engelstalig omdat het om een internationale verspreiding van het virus gaat. “De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lanceert dan woorden als ‘social distancing’ en hup, de hele wereld is vertrokken”, zegt hij bij VRT NWS.

Anderhalvemeteren

Moeten we op zoek naar Nederlandse alternatieven? Hendrickx vindt dat alvast een goed idee. Meestal duurt het wel een tijdje voor we een vervangwoord vinden. “Kranten gebruiken al heel vaak ‘afstand houden’. Ik hoop dat we op termijn tot een overeenstemming komen over hoe we ‘social distancing’ in het Nederlands gaan noemen”, zegt de expert. Zelf is hij fan van het woord ‘anderhalvemeteren’, dat hij in de krant las. “Het is wel wat lang, maar toont duidelijk waar het over gaat. Bij ‘social distancing’ moet je anderhalve meter afstand houden.” Voor ‘preteaching’ bedacht VRT-journalist Chris De Nijs het Nederlandse ‘aanloopleren’. Het woord wordt gebruikt om te zeggen dat leerlingen nieuwe leerstof krijgen vanop afstand die later nog eens in de klas herhaald zal worden.

Coronaquiz

Ook Belgisch cartoonist Kamagurka geeft toe dat de lading aan nieuwe, Engelse termen soms wat veel kan worden. Om ons geheugen even op te frissen, maakte hij voor De Standaard een coronaquiz. Test je kennis met Kamagurka in de onderstaande video!

Waarom zijn al die coronatermen in het Engels? Voor ⁦@destandaard⁩ https://t.co/QhUNTv1abz — Kamagurka (@LucZeebroek) April 21, 2020

Het bericht Daarom zijn alle coronatermen in het Engels verscheen eerst op Metro.