Sinds de wereldwijde uitbraak wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het coronavirus. De Nederlandse viroloog en onderzoeker Marion Koopmans constateert nu dat het virus verschillende varianten heeft.

Ook stelt ze dat het van essentieel belang is dat de bron of bronnen van alle besmettingen gevonden wordt of worden.

Virus muteert

Het coronavirus, dat in China ontstond, heeft zich in rap tempo verspreid over bijna de hele wereld. Een grote brandhaard in Europa is Italië, waar al bijna 3.000 mensen overleden.

Daar ligt ook de bron van veel Belgen met het coronavirus, die in het noorden van de laars op skireis gingen. Door de wereldwijde verspreiding verandert het coronavirus, merkt Koopmans. “Er is nu een China-variant en een Italië-variant.”

Dat gebeurt doordat het virus van mens naar mens overspringt. Zo zullen zich wereldwijd nog meer varianten ontwikkelen.

Niet per se gevaarlijker

Het virus is dus gemuteerd, maar mutatie betekent niet dat het virus ook gevaarlijker wordt. “Er wordt wel onderzocht of de eigenschappen van het virus veranderen, maar het is te vroeg om daar iets over te zeggen”, aldus Koopmans.

