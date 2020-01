De Verenigde Staten hebben 52 sites in Iran geïdentificeerd en zullen die “zeer snel en zeer hard” aanvallen als Iran Amerikanen aanvalt. Daarvoor heeft president Donald Trump gewaarschuwd. Het gaat om sites “op een heel hoog niveau, die belangrijk zijn voor Iran en de Iraanse cultuur”, verklaart Trump in een tweet. Iran heeft na de moord op generaal Soleimani al meerdere keren te kennen gegeven wraak te zullen nemen op de Amerikanen.

Met zijn aankondiging reageert de president op bedreigingen van Iran na de dodelijke aanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani. In zijn tweets noemt Trump Soleimani een «terroristische leider». «Hij viseerde onze ambassade al en was bijkomende aanvallen op andere locaties aan het voorbereiden», luidt het onder meer.

Trump dreigt opnieuw

“Zij vielen ons aan en wij sloegen terug. Als ze opnieuw aanvallen – en ik zou hen ten zeerste aanbevelen om dat niet te doen – zullen we hen harder raken dan dat ze ooit eerder zijn geraakt!”, aldus Trump.

Voorts benadrukt hij dat de VS “net twee biljoen dollar aan militaire uitrusting heeft gespendeerd”. “Wij zijn de grootste en veruit de beste in de wereld! Als Iran een Amerikaanse basis aanvalt, of eender welke Amerikaan, zullen we een deel van die nieuwe, mooie uitrusting hun richting opsturen… zonder te twijfelen!”

Oorlogsmisdaad

“Terwijl hij het internationaal recht al ernstig overtreden heeft met de laffe moord vrijdag, dreigt Trump ermee om opnieuw het internationaal recht te schenden”, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif. “Het viseren van culturele sites is een oorlogsmisdaad.”

Ereceremonies

Gisteren namen in Iran tienduizenden mensen deel aan processies ter ere van generaal Qassem Soleimani, die werd gedood bij een Amerikaanse droneaanval. De ceremonies werden live uitgezonden door verscheidene Iraanse televisiezenders.

Nadat zaterdag al verschillende begrafenisprocessies plaatsvonden in Irak, werd het lichaam van Soleimani gisterochtend overgevlogen van Bagdad naar Ahvaz, een stad in het zuidwesten van Iran. Daar woonden tienduizenden mensen de eerste ceremonie bij. Daarna werden Soleimani’s resten gebracht naar Mashhad in het noordoosten, de op een na grootste stad van Iran en een belangrijke religieuze plaats. Een ellenlange stoet rouwenden trok er richting het mausoleum van imam Reza.

Mensenmassa verwacht

Maandag vinden ook plechtigheden plaats in Teheran. De autoriteiten verwachten dan honderdduizenden aanwezigen in de hoofdstad. Wegens de mensenmassa worden verscheidene delen van de stad afgesloten voor auto’s. Scholen blijven dicht.

Van Teheran gaat het lichaam van Soleimani vervolgens naar Qom, de heilige stad in het centrum van Iran, waar opnieuw een ceremonie wordt georganiseerd. Morgen wordt de bekende generaal uiteindelijk begraven in zijn geboortestad Kerman, in het zuidoosten van het land.

