Boris Johnson heeft positief getest op het coronavirus. Dat kondigde hij zelf aan op Twitter. Hij zal zijn werk van thuis uit verderzetten.

Nadat eerder bekend raakte dat Prins Charles positief het coronavirus heeft, laat nu ook de Britse premier Boris Johnson weten dat hij positief testte. In een video op Twitter legt de 55-jarige politicus uit dat hij sinds 24 uur symptomen vertoont. Hij heeft last van een hoestje en een verhoogde temperatuur.

Quarantaine

Johnson moet de komende veertien dagen thuis in quarantaine verblijven. Daar zal hij zijn werkzaamheden verderzetten. “Ik heb mezelf intussen geïsoleerd, maar ik zal de regering via videoconferentie blijven leiden in onze strijd tegen dit virus. Samen zullen we het verslaan”, klinkt het.

Dankwoord

Hij bedankt ook nadrukkelijk alle hulpverleners. “Het was heel bijzonder om op deze manier onderdeel uit te maken van het coronaproces”, besluit hij. In Groot-Brittannië zijn tot nu toe 11.600 mensen positief getest op het coronavirus.

Het bericht Britse premier Boris Johnson besmet met coronavirus verscheen eerst op Metro.