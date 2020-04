In de afgelopen 24 uur zijn er 162 mensen overleden aan het coronavirus. Daarnaast werden er ook 241 bijkomende overlijdens in woonzorgcentra gemeld tussen 1 en 4 april. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de FOD Volksgezondheid.

In ons land zijn gisteren 162 mensen gestorven als gevolg van het coronavirus. Dat zijn er 23 minder dan gisteren (185). Tussen 1 en 4 april werden er echter 241 extra doden geregistreerd in woonzorgcentra. Dat brengt het totale dodental op 2.035.

Steeds minder opnames

Gisteren werden er 314 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 106 minder dan de dag voordien (420). Op intensieve zorgen liggen nu 1.260 mensen, maar er zijn nog steeds meer dan 1.000 bedden beschikbaar. 171 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. Het totaal aantal bevestigde gevallen staat op 22.194. Al 4.157 mensen zijn genezen verklaard.

Volhouden

Hoewel het nog steeds om zware cijfers gaat, beginnen we wel een voorzichtige daling te zien. Woordvoerder van het Crisiscentrum Yves Stevens geeft mee dat we op de goede weg zijn, maar benadrukt dat we moeten volhouden. “De cijfers over deze pandemie blijven jammer genoeg zeer hoog. Dagelijks zijn er vele slachtoffers te betreuren. We betuigen ons medeleven aan alle getroffen families en vrienden. Na meer dan drie weken zien we voor het eerst wel een zeer voorzichtige positieve tendens in de cijfers. De daling van het aantal ziekenhuisopnames is bemoedigend. Dit moet iedereen de kracht geven om dit vol te houden. We zijn er nog lang niet, maar we zijn met z’n allen wel op de goede weg. We bedanken iedereen uitdrukkelijk die de afgelopen weken en dagen de maatregelen strikt heeft blijven naleven. Blijf dit vooral volhouden, blijf solidair, blijf in uw kot, blijf zorgen voor uzelf en voor elkaar”, klinkt het.

