Iedereen wacht bang af hoe Kerstmis er dit jaar zal uitzien: met familie, met kleine bubbel of enkel met je gezin? Als het van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez afhangt, schuiven we met veel aan de kersttafel. Dat heeft hij donderdagochtend gezegd op radio RTL.

“We gaan kerst toch niet vieren via Skype”, zei Georges-Louis Bouchez (MR) donderdagochtend aan radio RTL. “We moeten voorzichtig blijven en beslissingen nemen op basis van cijfers, maar kerst vieren met drie of vier personen moet toch mogelijk zijn.”

Bouchez stelt dat samen kerst vieren belangrijk is voor de geestelijke gezondheid van de bevolking. “We moeten perspectief geven aan de bevolking. Natuurlijk moeten we de komende weken nog enorme inspanningen leveren en ons strikt aan de regels houden. De geestelijke gezondheid van onze bevolking is echter ook belangrijk. Kerstmis redden moet het gemeenschappelijke doel van team België worden”, klinkt het.

Niet kerstshoppen

Gezellig kerstshoppen om cadeautjes in te slaan, is ook volgens Bouchez echter nog een brug te ver. “Familie moet op de eerste plaats komen. Winkeluitbaters krijgen het op dit moment zwaar te verduren. Van zodra we hun leven wat eenvoudiger kunnen maken, zullen we dat zeker doen. Het welzijn van de bevolking komt echter op de eerste plaats.”

Volgens Bouchez is het belangrijk dat het aantal nieuwe besmettingen zakt tot vijftig per dag. Dat is nog een lange weg te gaan, want op 6 november werden er nog meer dan 6.500 nieuwe gevallen vastgesteld. “We moeten een goed evenwicht vinden, maar we mogen onze maatschappij ook niet laten ontwrichten door dat coronavirus”, besluit Bouchez. Vandenbroucke: “Traditionele kerst weinig waarschijnlijk” Begin deze maand had minister van Volksgezondheid Franck Vandenbroucke (SP.A) al wel laten uitschijnen dat traditioneel kerst vieren met veel familieleden er waarschijnlijk niet inzit. “We zouden willen dat we Kerstmis mooi kunnen maken”, aldus de minister, maar een feest met alle neefjes, nichtjes, grootouders en tantes acht hij niet haalbaar. “Zo’n grote verzameling” familieleden is “niet zo waarschijnlijk.” Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wilde nog geen beloftes maken. Beide ministers benadrukten wel dat het niet de bedoeling is om mensen op te sluiten in een isolement. Lees ook: ‘F.C. De Kampioenen’ keert terug met kerstspecial ter ere van Johny Voners

