Vrouw valt 60 kilo af zonder medicatie… en haar transformatie is ongelooflijk! (video)

Een Australische vrouw heeft een indrukwekkende metamorfose ondergaan door jarenlang hard aan zichzelf te werken. Ze verloor maar liefst 63 kilogram en is vandaag haast onherkenbaar.

Lara Jade voelde zich als tiener erg ongelukkig door haar overgewicht. Omdat ook veel familieleden zwaarder waren, dacht ze lange tijd dat het “nu eenmaal zo was”. Toch merkte ze dat haar gewicht haar onzeker maakte. “Ik was altijd het grootste meisje van de vriendengroep en had het gevoel dat ik nergens echt bij hoorde. Op foto’s verstopte ik me achter anderen, want ik wilde zo weinig mogelijk opvallen”, vertelt ze in The Sun.

Intensieve training

Op haar zwaarst woog Lara ongeveer 136 kilogram. Uiteindelijk besloot ze haar leven drastisch om te gooien. Ze begon thuis met HIIT-trainingen (High-Intensity Interval Training) en danswork-outs, om later ook naar de fitness te trekken. De eerste resultaten volgden snel, maar een zware rugblessure zorgde ervoor dat ze opnieuw herviel in oude gewoontes.

In 2024 besloot Lara opnieuw voor zichzelf te kiezen. Ze liet afhaalmaaltijden vaker links liggen, begon gezonder te eten en bouwde haar trainingen rustig weer op. “Ik wilde niet langer alleen bestaan, ik wilde opnieuw écht leven”, klinkt het.

Anderen motiveren

Vandaag is Lara 22 jaar en weegt ze nog 73 kilogram, een verschil van 63 kilogram met haar hoogste gewicht. Ze sport vijf keer per week en voelt zich sterker dan ooit. “Vroeger was ik constant moe en had ik pijn. Nu kijk ik ernaar uit om te wandelen, te trainen en nieuwe dingen uit te proberen. Ik voel me eindelijk vrij in mijn eigen lichaam”, vertelt ze.

Met haar verhaal wil Lara vooral anderen motiveren om niet op te geven. “Je ziet niet meteen resultaat en soms wil je alles opgeven, maar elke kleine stap telt. Uiteindelijk draait het niet om de weegschaal, maar om hoe goed je je voelt”, besluit ze.

